به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به انتقادات اخیر برخی اعضای کابینه اسرائیل از توافق واشنگتن و تهران، تأکید کرد که رهبران آمریکایی باید با نهایت دقت توجه داشته باشند که آیا در پی اجرای دستورکارهایی هستند که در راستای منافع ایالات متحده است یا منافع کشور دیگری.

وی با اشاره به اختلافات میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره نحوه پایان دادن به تنش‌ها با ایران، تأکید کرد این اختلافات واقعی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ونس همچنین تصریح کرد منافع آمریکا و اسرائیل لزوما در همه موضوعات هم‌راستا نیست و افزود نباید هرگونه انتقاد از سیاست‌های تل‌آویو را به معنای «یهودستیزی» تلقی کرد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه افزود: «باید بسیار مراقب باشیم که هر انتقادی را به‌عنوان نفرت از یهودیان معرفی نکنیم.» وی همچنین برخی از حامیان اسرائیل را متهم کرد که میان منافع آمریکا و اسرائیل تفاوت قائل نمی‌شوند و انتقاد از یک دولت مشخص را با دشمنی با یهودیان یکی می‌دانند.

جی‌دی ونس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق اخیر میان ایران و آمریکا، مدعی شد که برخی از اعضای دولت ایران خواهان بهبود روابط با ایالات متحده هستند. او تأکید کرد هدف این توافق، بازگشایی تنگه هرمز، تأمین برخی دستاوردهای آمریکا در برنامه هسته‌ای ایران، و فراهم کردن فرصت برای ایجاد روابط بهتر تهران با دولت واشنگتن است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران، گزارش‌هایی از افزایش اختلافات میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال رویکردهای منطقه‌ای منتشر شده است.

انتهای پیام/