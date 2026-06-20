همزمان با توافق آمریکا و ایران؛ مقام اسرائیلی از جنگ قریبالوقوع علیه سوریه گفت
یک وزیر کابینه رژیم صهیونیستی از احتمال وقوع جنگ با سوریه در آیندهای نزدیک سخن گفت؛ اظهاراتی که در بحبوحه تحولات دیپلماتیک و امنیتی منطقه، از جمله توافق اخیر آمریکا و ایران، مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری جروزالمپست نوشت، عمیحای شیکلی، وزیر امور یهودیان خارج و عضو حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، در گفتوگویی رادیویی بدون اشاره به زمان یا جزئیات مشخص، مدعی شد که «اسرائیل دیر یا زود وارد جنگ با سوریه خواهد شد.»
وی در ادامه با طرح ادعاهایی علیه برخی کشورهای منطقه افزود: «سوریه و ترکیه در کنار هم نگرانی بسیار بزرگتری نسبت به ایران برای اسرائیل ایجاد میکنند.»
این مقام اسرائیلی همچنین مدعی شد دونالد ترامپ نسبت، رئیسجمهور آمریکا به نفوذ ترکیه رویکرد مثبتی دارد و در تحلیل سیاستهای رجب طیب اردوغان دچار خطا شده است.
طبق این گزارش، طی روزهای اخیر گزارشهایی از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا با محوریت کاهش تنشها در برخی جبههها از جمله لبنان منتشر شده است؛ تحولی که به باور برخی تحلیلگران میتواند بر معادلات امنیتی منطقه اثرگذار باشد.
در همین حال، فضای سیاسی خاورمیانه همچنان تحت تأثیر تنشهای میدانی و اظهارات متقابل بازیگران مختلف قرار دارد و مواضع تهدیدآمیز مقامات اسرائیلی نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است.