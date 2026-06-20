ویتکاف راهی سوئیس شد؛ مذاکرات ایران و آمریکا در انتظار تعیین موعد جدید
در حالی که تلاشهای دیپلماتیک برای آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد، منابع آمریکایی از سفر فرستاده ویژه ترامپ به سوئیس خبر میدهند؛ جایی که مقدمات گفتوگوهای احتمالی میان دو طرف همچنان در جریان است.
به گزارش ایلنا، استیو ویتکاف، مشاور رئیسجمهور آمریکا و فرستاده ویژه او، برای شرکت در دور جدید مذاکرات با ایران وارد سوئیس شده است؛ مذاکراتی که محور آن بررسی چارچوب یک توافق احتمالی هستهای میان تهران و واشنگتن عنوان میشود.
پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که جارد کوشنر، دیگر مشاور دونالد ترامپ نیز هماکنون در سوئیس حضور دارد و هماهنگیها برای آغاز دور نخست گفتوگوها در جریان است.
بر اساس این گزارش، نشست مورد نظر قرار بود روز جمعه برگزار شود، اما به دلیل ادامه درگیریها میان اسرائیل و حزبالله لبنان به تعویق افتاده است. تاکنون زمان جدیدی برای برگزاری این مذاکرات اعلام نشده است.
در همین حال، منابع مطلع به آکسیوس گفتهاند سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز در حال بررسی سفر به سوئیس است، هرچند این موضوع هنوز نهایی نشده است.
به گفته این منابع، طرف ایرانی در رایزنیهای خود با میانجیها تأکید کرده است که برقراری آتشبس در لبنان برای تهران موضوعی «حیاتی» بوده و نقش تعیینکنندهای در روند مذاکرات دارد.
همچنین گزارش شده است ایران بر ضرورت تثبیت و اجرای کامل آتشبس پیش از آغاز رسمی مذاکرات در سوئیس تأکید دارد.
بر اساس این گزارش، قرار بود جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا ریاست هیأت آمریکایی را بر عهده بگیرد، اما سفر او در آخرین لحظات به تعویق افتاده و هنوز مشخص نیست در روزهای آینده به سوئیس سفر خواهد کرد یا خیر.