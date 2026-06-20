به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با پایگاه خبری آکسیوس اظهار کرد: «متأسفانه در جریان حملات هوایی به تهران در ابتدای جنگ، به (آیت‌الله) مجتبی خامنه‌ای آسیب وارد شده و او به شدت مجروح شده است.»

وی در ادامه بدون اشاره به مستندات یا جزئیات بیشتر، افزود که وضعیت او متفاوت از گذشته است و گفت: «با او گفت‌وگو نکرده‌ام، اما به نظر می‌رسد از میزان مشخصی شجاعت برخوردار است.»

ترامپ همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو، تحولات اخیر در ایران را در مسیر «تغییرات اساسی» توصیف کرد و مدعی شد یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن می‌تواند به معنای «تسلیم ایران» تعبیر شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر از امضای یادداشت تفاهمی با ایران خبر داده بود؛ توافقی که به گفته واشنگتن، بر توقف درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان متمرکز است و بررسی پرونده هسته‌ای را به مراحل بعدی موکول می‌کند.

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