به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در تازه‌ترین نشانه از تشدید اختلافات تاریخی میان لهستان و اوکراین، کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، «نشان عقاب سفید» عالی‌ترین نشان افتخار دولتی این کشور را از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پس گرفت؛ اقدامی که با واکنش تند مقامات کی‌یف همراه شده است.

رئیس‌جمهور لهستان علت این تصمیم را نامگذاری یک واحد نظامی اوکراینی به نام «ارتش شورشی اوکراین» (UPA) عنوان کرد؛ گروهی ملی‌گرا که از نگاه ورشو مسئول قتل‌عام ده‌ها هزار لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم است.

ناوروتسکی در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه «حقیقت تاریخی قابل معامله نیست»، اعلام کرد لهستان بارها از اوکراین خواسته بود از این نامگذاری صرف‌نظر کند، اما مقامات کی‌یف به این درخواست‌ها توجهی نکردند.

«ارتش شورشی اوکراین» یکی از جنجالی‌ترین نمادهای تاریخی در روابط دو کشور محسوب می‌شود. در حالی که لهستان این گروه را عامل کشتار گسترده غیرنظامیان لهستانی، به‌ویژه در منطقه ولینیا، می‌داند، بسیاری از اوکراینی‌ها آن را نماد مبارزه برای استقلال و مقاومت در برابر سلطه شوروی قلمداد می‌کنند.

بر اساس روایت رسمی لهستان، در فاصله سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ حدود ۱۰۰ هزار لهستانی در منطقه ولینیا به دست نیروهای ملی‌گرای اوکراینی کشته شدند. در مقابل، هزاران اوکراینی نیز در درگیری‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه جان خود را از دست دادند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که دو کشور طی سال‌های گذشته و پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، روابط نزدیکی را تجربه کرده‌اند. لهستان یکی از مهم‌ترین حامیان سیاسی و نظامی کی‌یف بوده و نقش کلیدی در انتقال کمک‌های غربی و میزبانی از آوارگان اوکراینی ایفا کرده است.

با این حال، گذشته تاریخی مشترک و اختلاف بر سر روایت وقایع جنگ جهانی دوم همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تنش در روابط دو کشور باقی مانده است.

در واکنش به تصمیم ورشو، آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، اقدام رئیس‌جمهور لهستان را «اشتباه راهبردی و شتاب‌زده» توصیف کرد و گفت این تصمیم تنها در راستای منافع روسیه خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد نشان افتخاری را که در سال ۲۰۲۲ از دولت لهستان دریافت کرده بود، به این کشور بازخواهد گرداند.

اقدام رئیس‌جمهور لهستان در حالی صورت می‌گیرد که تنها چند روز به برگزاری کنفرانس بازسازی اوکراین در شهر گدانسک باقی مانده است. موضوعی که می‌تواند بر فضای سیاسی این نشست و روابط آینده ورشو و کی‌یف سایه بیفکند و بار دیگر اختلافات تاریخی دو همسایه را به صدر تحولات اروپا بازگرداند.

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