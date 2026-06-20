سایه تهدید بر فراز هاوانا؛ ترامپ از «سناریوی ونزوئلا» برای کوبا گفت
رئیسجمهور ایالات متحده در تازهترین مواضع خود احتمال تکرار الگوی مداخله آمریکا در ونزوئلا علیه کوبا را رد نکرد و تأکید کرد که این کشور به دلیل نزدیکی جغرافیایی، جایگاه ویژهای در محاسبات واشنگتن دارد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر با اظهاراتی جنجالی درباره کوبا، احتمال اقدام واشنگتن علیه این کشور را رد نکرد و از شباهت احتمالی آن با آنچه «سناریوی ونزوئلا» خوانده میشود، سخن گفت.
ترامپ در گفتوگو با آکسیوس، در پاسخ به این پرسش که آیا هرگونه عملیات احتمالی در کوبا میتواند مشابه اقدام آمریکا در ونزوئلا باشد، گفت: «شاید؛ چنین چیزی ممکن است.»
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشورهای منطقه افزود: «این کشورها به ما نزدیک هستند. ایران بسیار دور است، اما ونزوئلا نزدیکتر است و کوبا حتی از آن هم به آمریکا نزدیکتر است.»
ترامپ همچنین در مقایسه میان کوبا و ونزوئلا، مدعی شد که ونزوئلا به دلیل برخورداری از منابع نفتی، اهمیت متفاوتی دارد، اما کوبا نیز از ظرفیتهای اقتصادی و موقعیت جغرافیایی قابل توجهی برخوردار است.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توان نظامی ایران و ونزوئلا، ادعا کرد هرگونه عملیات علیه ایران به مراتب گستردهتر و پیچیدهتر از سناریوی ونزوئلا خواهد بود. او همچنین مدعی شد عملیات آمریکا در ونزوئلا با وجود شرایط نامناسب، در مدت زمانی بسیار کوتاه به نتیجه رسیده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که به نوشته آکسیوس، دولت ترامپ علاوه بر حمایت از انتقال مسالمتآمیز قدرت در کوبا، گزینههای نظامی مختلفی را نیز برای مواجهه با تحولات احتمالی در این کشور بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، هرچند توان نظامی کوبا نسبت به دوران جنگ سرد بهطور قابل توجهی کاهش یافته و بخش زیادی از تجهیزات نظامی این کشور همچنان متعلق به دوران اتحاد جماهیر شوروی است، اما ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد هاوانا در سالهای اخیر بر توسعه توان پهپادی خود متمرکز شده است.
منابع آمریکایی مدعیاند کوبا بیش از ۳۰۰ پهپاد نظامی در اختیار دارد و نگرانیهایی در واشنگتن درباره احتمال استفاده از این تجهیزات علیه پایگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو و برخی اهداف دیگر وجود دارد.
ترامپ در پایان بدون ارائه جدول زمانی مشخص برای هرگونه اقدام احتمالی علیه کوبا، تأکید کرد که شرایط «انعطافپذیر» است و تصمیمات آینده بر اساس تحولات میدانی اتخاذ خواهد شد. وی همچنین از نقش فعال مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در پیگیری پرونده کوبا خبر داد.
اظهارات جدید رئیسجمهور آمریکا در حالی مطرح میشود که سیاستهای واشنگتن در قبال کشورهای آمریکای لاتین بار دیگر با انتقادهایی درباره مداخلهجویی و تلاش برای اعمال نفوذ مستقیم در تحولات داخلی این کشورها مواجه شده است.