حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل منطقه در تشریح ابعاد سناریوی اسرائیل در لبنان و استفاده از نیروهای جولانی علیه حزب‌الله لبنان ضع دولت لبنان درباره مذاکره با اسرائیل در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: یکی از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ایجاد بحران‌های مستمر در منطقه، به‌ویژه در جنوب لبنان و غزه است. با توجه به اینکه میان ایران و آمریکا توافقی به امضا رسیده و بر اساس مفاد این توافق، هرگونه آتش‌بس میان دو طرف باید لبنان را نیز در بر بگیرد، ایران نیز بارها هشدار داده است که در صورت پایبند نبودن اسرائیل به تعهدات خود، طبیعتاً واکنش نشان خواهد داد. سناریوی مطرح‌شده این است که به‌طور کلی جنوب لبنان از سکنه خالی شود و یک کمربند امنیتی از جنوب لبنان تا قنیطره و جبل‌الشیخ در سوریه و سپس تا درعا در جنوب سوریه امتداد پیدا کند تا حزب‌الله به‌طور کامل از این مناطق جدا شوند.

وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که اگر رژیم صهیونیستی تحت فشار افکار عمومی و همچنین کشورهای غربی ناچار به پذیرش یک آتش‌بس پایدار شود، سناریوی دیگری نیز طراحی شده که بر اساس آن، نیروهای وابسته به احمد الشرع، رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه، با حزب‌الله درگیر شوند. در این راستا حمله‌ای که برای نخستین بار به بعلبک در شرق لبنان صورت گرفت، با هدف وادار کردن حزب‌الله به واکنش و همچنین ایجاد شرایطی برای کوچ اجباری ساکنان این منطقه، به دلیل نزدیکی آن به مرزهای سوریه، انجام شد. در حال حاضر بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر از مردم جنوب لبنان آواره شده‌اند و ناچار به ترک روستاهای خود شده‌اند. همچنین بیش از ۶۰ درصد روستاهای جنوب لبنان یا تخریب شده‌اند یا به اشغال نیروهای اسرائیلی درآمده‌اند و به‌طور کلی، سیاست کنونی اسرائیل ایجاد یک کمربند امنیتی و استفاده از نیروهای وابسته به احمد الشرع برای درگیر کردن حزب‌الله است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: به نظر می‌رسد سناریوی بسیار خطرناکی برای حزب‌الله و جنوب لبنان طراحی شده است. برخی جریان‌های اسرائیل نیز در حال رایزنی با احمد الشرع، رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه، هستند و همزمان گزارش‌هایی از وجود ارتباطاتی میان سوریه و اسرائیل برای انتقال هزاران نفر از نیروهای وابسته به احمد الشرع به جنوب لبنان و درگیر کردن آنان با حزب‌الله منتشر شده است. لذا به نظر می‌رسد شرایط بسیار خطرناک است. در همین حال، سفیر آمریکا در اسرائیل اعلام کرده که نیروهای حزب‌الله باید به ایران منتقل شوند. این اظهارنظر هم می‌تواند بسیار خطرناک باشد و احتمالاً موجب تغییر شرایط منطقه و حتی لغو توافق میان ایران و آمریکا شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع نیروهای احمد الشرع (الجولانی) مأموریتی مشابه آنچه در دهه ۱۹۸۰ به نیروهای سعد حداد در جنوب لبنان واگذار شده بود را اجرایی خواهند کرد؛ نیروهایی که به‌صورت نیابتی علیه محور مقاومت عمل می‌کردند و نقش کمربند امنیتی اسرائیل را بر عهده داشتند. اکنون این نگرانی وجود دارد که همان الگو بار دیگر تکرار شود. اگرچه احمد الشرع این موضوع را تکذیب کرده، اما روند انتقال هزاران نفر از نیروهای وابسته به او برای درگیری با حزب‌الله، موضوعی جدی به نظر می‌رسد. آمریکایی‌ها نیز این تحولات را با دقت زیر نظر دارند تا بتوانند درگیری میان نیروهای وابسته به احمد الشرع و حزب‌الله را مدیریت کنند. در واقع، این سناریوی جدید ممکن است به رویارویی مستقیم حزب‌الله با نیروهای وابسته به احمد الشرع منجر شود و در نهایت باعث فرسایش توان نیروهای حزب‌الله گردد.

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