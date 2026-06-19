به گزارش ایلنا، واشنگتن‌پست به نقل از مقامات کنونی و پیشین آمریکا نوشت: دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور به دولت دونالد ترامپ هشدار داده‌اند که بنیامین نتانیاهو ممکن است اقداماتی انجام دهد که روند مذاکرات و تلاش‌ها برای دستیابی به توافق پایدار میان ایران و آمریکا را با اختلال روبه‌رو کند.

بر اساس این گزارش، فشارهای سیاسی داخلی بر نخست‌وزیر اسرائیل افزایش یافته و همین مسئله می‌تواند او را به ادامه عملیات نظامی در لبنان و تشدید درگیری با حزب‌الله سوق دهد؛ اقدامی که با برخی مفاد توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن در تضاد ارزیابی می‌شود.

ارزیابی‌های اطلاعاتی اخیر نشان می‌دهد اسرائیل همچنان بر ادامه عملیات نظامی در جنوب لبنان اصرار دارد؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران آمریکایی می‌تواند چارچوب توافق در حال شکل‌گیری را تضعیف کند.

در همین حال، واشنگتن نیز به تل‌آویو هشدار داده است که هرگونه اقدام نظامی خارج از چارچوب، می‌تواند روند مذاکرات با ایران را با خطر جدی مواجه کند؛ به‌ویژه در شرایطی که تنش‌ها پس از درگیری‌های اخیر در جنوب لبنان افزایش یافته است.

مقامات آمریکایی معتقدند ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان نه‌تنها توافق واشنگتن و تهران را شکننده‌تر می‌کند، بلکه می‌تواند روابط میان نتانیاهو و ترامپ را نیز وارد مرحله‌ای پرتنش‌تر کند.

در مقابل، مقامات اسرائیلی مدعی‌اند عملیات در لبنان صرفا با هدف مقابله با تهدیدات حزب‌الله و تأمین امنیت داخلی انجام می‌شود و آن را واکنشی به حملات این گروه عنوان می‌کنند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که فضای سیاسی داخل اسرائیل همچنان از رویکرد تهاجمی در قبال حزب‌الله حمایت می‌کند؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، بر تصمیم‌گیری‌های تل‌آویو تأثیر مستقیم دارد.

در عین حال، برخی مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند تداوم حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان می‌تواند احتمال فروپاشی توافق‌های احتمالی میان واشنگتن و تهران را افزایش دهد.

با وجود این اختلافات، واشنگتن تأکید کرده است که اسرائیل همچنان حق پاسخ به هرگونه حمله را دارد، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای گسترش جنگ و به خطر افتادن روند دیپلماسی باشد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اختلاف دیدگاه میان واشنگتن و تل‌آویو درباره نحوه مدیریت پرونده لبنان و مذاکرات با ایران در هفته‌های اخیر آشکارتر شده است.

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