به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، فرانسه اعلام کرد که آمریکا باید برای توقف خصومت‌ها در لبنان به اسرائیل فشار بیاورد.

«ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت آمریکا باید برای پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان به اسرائیل فشار بیاورد.

بارو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانسوی فرانس‌اینفو گفت که فرانسه همچنان در تلاش برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی برای بسیج حمایت از ارتش لبنان است.

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