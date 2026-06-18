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لغو سفر شهباز شریف به سوئیس؛ آغاز مذاکرات فنی جداگانه میان ایران و آمریکا

لغو سفر شهباز شریف به سوئیس؛ آغاز مذاکرات فنی جداگانه میان ایران و آمریکا
کد خبر : 1801228
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تلویزیون پاکستان از لغو سفر برنامه‌ریزی‌شده نخست‌وزیر این کشور به سوئیس خبر داد و اعلام کرد مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا به‌صورت مستقل و در قالب جلسات جداگانه دنبال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، تلویزیون پاکستان گزارش داد که سفر شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور، به سوئیس که پیش‌تر در دستور کار قرار داشت، لغو شده است. این رسانه به دلیل لغو این سفر اشاره‌ای نکرده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که گفت‌وگوهای فنی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به‌صورت جداگانه و در قالب نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، منظور از «مذاکرات جداگانه» این است که گفت‌وگوها به جای یک نشست مشترک و جامع، در قالب جلسات تخصصی و تفکیک‌شده میان تیم‌های کارشناسی دو طرف انجام می‌شود تا هر موضوع به‌طور مستقل بررسی شود.

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