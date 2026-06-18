«مسکو در آتش»؛ چرا اوکراین دامنه جنگ را به عمق روسیه کشانده است؟

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، همزمان با حمله گسترده پهپادی به مسکو در بامداد پنج‌شنبه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با لحنی تند هشدار داد که در صورت ادامه حملات روسیه، «مسکو نیز خواهد سوخت». این اظهارات در شرایطی مطرح شد که پایتخت روسیه شاهد یکی از سنگین‌ترین حملات پهپادی ماه‌های اخیر بود.

بر اساس تصاویر منتشرشده، این حمله چندین هدف مهم در مسکو و اطراف آن را در بر گرفت که از جمله آن‌ها پالایشگاه نفت «کابوتنیا» بود. این پالایشگاه پس از اصابت پهپادها دچار انفجار شدید و آتش‌سوزی گسترده شد و ستون‌های دود غلیظ بخش‌هایی از آسمان جنوب مسکو را پوشاند.

در برخی ویدئوها نیز تلاش سامانه‌های پدافند هوایی روسیه برای رهگیری پهپادهای مهاجم دیده می‌شود، اما بخشی از این پهپادها موفق شدند به اهداف خود برسند و خساراتی بر جای بگذارند.

چرا اوکراین حملات را تشدید کرده است؟

زلنسکی این حملات را واکنشی مستقیم به حملات اخیر روسیه علیه اوکراین عنوان کرده و گفته است حمله دوشنبه گذشته مسکو به مناطق اوکراینی، باعث کشته شدن غیرنظامیان و آسیب به یک بنای تاریخی در کی‌یف شده است.

او تأکید کرده است که اوکراین به دنبال ادامه جنگ نیست، اما در برابر حملات روسیه «پاسخ متقابل» خواهد داد. زلنسکی همچنین هشدار داده است: «اگر اوکراین در آتش بسوزد، مسکو هم در آتش خواهد سوخت.»

اهمیت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی

پالایشگاه نفت «کابوتنیا» یکی از تأسیسات مهم انرژی در حومه مسکو به شمار می‌رود. هدف قرار گرفتن چنین زیرساخت‌هایی، از نگاه تحلیلگران، نشان‌دهنده تلاش اوکراین برای وارد کردن فشار مستقیم بر بخش انرژی روسیه و همچنین نمایش توانایی انجام عملیات در عمق خاک این کشور است.

این روند نشان می‌دهد جنگ به‌تدریج از خطوط جبهه فراتر رفته و زیرساخت‌های حیاتی دو طرف به اهداف اصلی حملات متقابل تبدیل شده‌اند.

گسترش توان پهپادی اوکراین

اوکراین در سال‌های اخیر استفاده از پهپادهای دوربرد را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. این پهپادها اکنون برای هدف قرار دادن پالایشگاه‌ها، پایگاه‌های نظامی و مراکز لجستیکی در داخل خاک روسیه به‌کار گرفته می‌شوند.

رسیدن این پهپادها تا نزدیکی مسکو، از نظر نظامی نشانه‌ای از ارتقای توان عملیاتی اوکراین و چالش‌های پیش روی سامانه‌های دفاعی روسیه ارزیابی می‌شود.

واکنش روسیه

مقام‌های روسیه اعلام کرده‌اند در جریان این حمله شماری از افراد زخمی شده‌اند و موج‌های متعدد پهپادی به سمت پایتخت شلیک شده است.

وزارت دفاع روسیه نیز مدعی شده است که صدها پهپاد و تعدادی موشک در جریان این حملات رهگیری و منهدم شده‌اند و این حمله را بخشی از موج گسترده‌تری از حملات اوکراین علیه خاک روسیه توصیف کرده است.

با این حال، مسکو تأکید دارد که عملیات نظامی خود در اوکراین ادامه خواهد داشت و نیروهای روسی در برخی جبهه‌ها نیز پیشروی‌هایی داشته‌اند.

چشم‌انداز جنگ

همزمان با تشدید حملات متقابل، اوکراین و روسیه هر دو از افزایش حملات به زیرساخت‌های یکدیگر خبر می‌دهند؛ روندی که نگرانی‌ها درباره طولانی‌تر شدن جنگ و ورود آن به مرحله‌ای فرسایشی و پیچیده‌تر را افزایش داده است.

در سطح سیاسی نیز تلاش‌های دیپلماتیک غرب برای حمایت از اوکراین ادامه دارد و کی‌یف بار دیگر بر افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی علیه روسیه تأکید کرده است.