زلنسکی: اگر اوکراین در آتش بسوزد، مسکو هم خواهد سوخت
رئیسجمهور اوکراین در اظهاراتی تند هشدار داد در صورت ادامه حملات روسیه، «مسکو خواهد سوخت». همزمان، کرملین کشورهای اروپایی را متهم کرد که با ارائه اطلاعات نادرست، تلاش دارند دونالد ترامپ را درباره جنگ اوکراین تحت تأثیر قرار دهند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، امروز- پنجشنبه- در یک پیام صوتی خطاب به خبرنگاران هشدار داد که در صورت ادامه حملات روسیه، «مسکو خواهد سوخت».
وی با اشاره به حملات پهپادی اخیر اوکراین علیه اهدافی در خاک روسیه، از جمله پالایشگاه نفت در مسکو، این عملیاتها را واکنشی مستقیم به حملات روسیه دانست که به گفته او، به تخریب یک بنای تاریخی ۱۰۰۰ ساله در کییف و کشته شدن دستکم ۱۰ نفر منجر شده است.
زلنسکی در اظهارات خود تأکید کرد: «ما این جنگ را نمیخواهیم و هرگز آغازگر آن نبودهایم، اما اگر اوکراین در آتش بسوزد، مسکو نیز خواهد سوخت.»
رئیسجمهور اوکراین که قرار است در نشست حامیان نظامی این کشور در بروکسل شرکت کند، همچنین خواستار تقویت سامانههای پدافند هوایی از طریق برنامههای ناتو و ایجاد سامانههای مقابله با موشکهای بالستیک شد.
او در ادامه از غرب، بهویژه اروپا و ایالات متحده، خواست فشارهای اقتصادی و تحریمها علیه بخشهای نظامی و انرژی روسیه را افزایش دهند و از شهروندان روسیه خواست برای پایان جنگ بر رهبران خود فشار وارد کنند.
واکنش روسیه: اتهام به اروپا و ارزیابی از ترامپ
در مقابل، یوری اوشاکوف، دستیار کرملین در امور سیاست خارجی، کشورهای اروپایی را متهم کرد که در جریان نشست گروه هفت تلاش کردهاند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را با «افکار مخرب» و اطلاعات نادرست درباره جنگ اوکراین تحت تأثیر قرار دهند.
با این حال، وی در گفتوگو با تلویزیون دولتی روسیه، ترامپ را «رهبری قوی و پایبند به دیدگاههای خود» توصیف کرد و گفت مسکو همچنان در انتظار سفر فرستادگان ویژه او، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، است؛ هرچند هنوز زمان مشخصی برای این سفر اعلام نشده است.
اوشاکوف همچنین ادعاهای زلنسکی و برخی رهبران اروپایی مبنی بر بهبود وضعیت نظامی اوکراین بهدلیل حملات پهپادی در عمق خاک روسیه را «کاملا نادرست» خواند و تأکید کرد مسکو تحولات سیاسی غرب را با دقت دنبال میکند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جنگ روسیه و اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ ادامه دارد و در ماههای اخیر به مرحلهای از فرسایش و تشدید حملات متقابل در عمق خاک دو کشور رسیده است؛ روندی که چشمانداز دستیابی به توافق صلح را همچنان مبهم نگه داشته است.