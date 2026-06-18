به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های روسی، جزئیات حمله گسترده پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه را آشکار کرده است؛ حمله‌ای که به اذعان مقام‌های مسکو، از نظر حجم و گستردگی، بی‌سابقه‌ترین عملیات اوکراین علیه این شهر طی دو سال اخیر محسوب می‌شود.

بر اساس تصاویر راستی‌آزمایی‌شده، یکی از اهداف اصلی این حمله پالایشگاه نفت «کاپوتنیا» متعلق به شرکت گازپروم بوده است. ویدئوهای منتشرشده لحظه اصابت مستقیم یک پهپاد به یکی از مخازن نفتی این مجموعه را نشان می‌دهد؛ انفجاری که به پرتاب سقف مخزن به هوا و وقوع آتش‌سوزی گسترده در پالایشگاه منجر شد. ستون‌های عظیم دود ناشی از این حادثه نیز بخش‌هایی از آسمان جنوب مسکو را پوشاند.

تصاویر دیگری نیز تلاش سامانه‌های پدافند هوایی روسیه برای رهگیری پهپادهای مهاجم را ثبت کرده‌اند. با این حال، برخی از پهپادها موفق شدند از لایه‌های دفاعی عبور کرده و به اهداف خود نزدیک شوند. در یکی از ویدئوها نیز پهپادی که هدف پدافند قرار گرفته بود، پس از سقوط انفجار شدیدی ایجاد می‌کند.

در واکنش به این حمله، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مسئولیت عملیات را بر عهده گرفت و اعلام کرد نیروهای ارتش و دستگاه اطلاعاتی این کشور برای دومین بار طی یک هفته گذشته پالایشگاه نفت مسکو را هدف قرار داده‌اند. وی همچنین از حمله به تأسیسات نظامی و انبارهای نفت در منطقه روستوف و دیگر مناطق تحت کنترل روسیه خبر داد.

زلنسکی این حملات را پاسخی به حملات روسیه علیه شهرها و مناطق مسکونی اوکراین دانست و تأکید کرد که عملیات‌های دوربرد کی‌یف تا زمان ادامه جنگ متوقف نخواهد شد.

در سوی مقابل، مقام‌های روسی وقوع این حمله را تأیید کردند. شهردار مسکو اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی بیش از ۱۹۰ پهپاد را در مسیر حرکت به سمت پایتخت منهدم کرده‌اند، اما در عین حال اذعان کرد که تعدادی از پهپادها موفق به اصابت به پالایشگاه نفت شده‌اند.

همزمان، فرماندار استان مسکو از زخمی شدن یک زن بر اثر سقوط بقایای پهپاد در منطقه «الکتروستال» خبر داد. همچنین گزارش‌هایی از خسارت به ساختمان‌های مسکونی، مراکز تجاری و تأسیسات شهری در چند منطقه اطراف پایتخت منتشر شده است.

این حمله همچنین باعث اختلال گسترده در زیرساخت‌های حمل‌ونقل مسکو شد. فعالیت چند فرودگاه اصلی پایتخت به حالت تعلیق درآمد و بخش‌هایی از جاده کمربندی و برخی محورهای مهم شهری برای ساعاتی مسدود شدند.

حمله تازه اوکراین به مسکو در شرایطی انجام شده که جنگ وارد مرحله‌ای جدید از هدف قرار دادن زیرساخت‌های راهبردی و انرژی دو طرف شده است؛ روندی که نشان می‌دهد نبرد فرسایشی میان مسکو و کی‌یف همچنان در حال تشدید است و چشم‌انداز پایان آن بیش از گذشته دور از دسترس به نظر می‌رسد.

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