به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- پنج‌شنبه- ادعاهای مطرح‌شده درباره پرداخت ۳۰۰ میلیارد دلار به ایران را تکذیب کرد و گفت واشنگتن هیچ مبلغی تحت این عنوان به تهران نخواهد پرداخت.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «ایالات متحده ۳۰۰ میلیارد دلار به ایران پرداخت نخواهد کرد. این خبر کاملا جعلی است.»

وی با دفاع از توافق اخیر میان تهران و واشنگتن، مدعی شد این توافق دستاوردی برای آمریکا بوده و به کاهش قیمت نفت و بهبود شرایط بازارهای مالی کمک کرده است. ترامپ در این باره گفت: «آنچه برای آمریکا به دست آمده، موفقیت، کاهش قیمت نفت و پیروزی است. به بازار سهام نگاه کنید.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین منتقدان این توافق را هدف حمله قرار داد و مدعی شد مخالفان سیاسی او، به‌ویژه دموکرات‌ها، در حال انتشار فضاسازی و اخبار نادرست هستند.

اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که توافق اخیر میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌های ماه‌های گذشته، همچنان در داخل آمریکا با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو است و برخی منتقدان، از جمله شماری از جمهوری‌خواهان، خواستار شفاف‌سازی درباره جزئیات این توافق شده‌اند.

همزمان، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کرده است. با این حال، واشنگتن تأکید کرده که ناوها و نیروهای دریایی این کشور برای نظارت بر اجرای مفاد توافق همچنان در منطقه باقی خواهند ماند.