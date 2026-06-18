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واشنگتن از پایان محاصره بنادر ایران خبر داد؛ نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند

واشنگتن از پایان محاصره بنادر ایران خبر داد؛ نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند
کد خبر : 1801218
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فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران که بیش از دو ماه ادامه داشت، پایان یافته است. با این حال، واشنگتن تأکید کرده که نیروهای دریایی این کشور برای نظارت بر اجرای مفاد توافق اخیر با تهران، همچنان در منطقه حضور خواهند داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) امروز- پنج‌شنبه- از لغو محاصره دریایی اعمال‌شده علیه بنادر ایران خبر داد؛ اقدامی که به گفته این نهاد، شامل رفع محدودیت از تمامی ترددهای دریایی ورودی و خروجی به بنادر و مناطق ساحلی ایران می‌شود.

سنتکام در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، اعلام کرد: «نیروهای آمریکایی امروز محاصره اعمال‌شده بر تمامی حرکت‌های دریایی به مقصد بنادر و مناطق ساحلی ایران و از مبدأ آن‌ها را لغو کردند.»

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که ناوها و یگان‌های دریایی آمریکا همچنان در منطقه باقی خواهند ماند تا بر اجرای کامل مفاد توافق میان تهران و واشنگتن نظارت کنند.

اعلام پایان محاصره دریایی ایران در حالی صورت می‌گیرد که ساعاتی پیش از آن، دو طرف یادداشت تفاهمی را برای پایان دادن به جنگی امضا کردند که از ۲۸ فوریه و در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شده بود. این درگیری طی ماه‌های گذشته پیامدهای گسترده‌ای برای منطقه به همراه داشت و موجب نوسانات و اختلال در بازارهای جهانی انرژی شد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، این یادداشت تفاهم را به‌صورت مجازی امضا کردند. این توافق شامل توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی و آغاز مذاکرات میان دو کشور درباره پرونده هسته‌ای ایران و تحریم‌ها است.

مقام‌های آمریکایی جزئیات بیشتری درباره سازوکار اجرای توافق و مدت زمان حضور نیروهای این کشور در منطقه منتشر نکرده‌اند.

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