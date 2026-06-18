ده شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته دو شهید و هشت زخمی به بیمارستانهای این منطقه منقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -پنج شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته دو شهید و هشت زخمی به بیمارستانهای غزه منتقل شدند.
این وزارتخانه گزارش داد که از زمان اعلام آتشبس در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۱ هزار ۷ نفر در غزه به شهادت رسیده و ۳ هزار ۱۶۵ نفر نیز مجروح شدند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۱۸ نفر در غزه به شهادت رسیدند و در همین مدت ۱۷۳ هزار و ۲۳۷ تن زخمی شدند.