ده شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -پنج شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته دو شهید و هشت زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

این وزارتخانه گزارش داد که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۱ هزار ۷ نفر در غزه به شهادت رسیده و ۳ هزار ۱۶۵ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۱۸ نفر در غزه به شهادت رسیدند و در همین مدت ۱۷۳ هزار و ۲۳۷ تن زخمی شدند.

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