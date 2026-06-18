اگر اوکراین بسوزد مسکو نیز خواهد سوخت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -پنج شنبه- گفت که حملات سنگین پهپادی به روسیه تلافی حمله‌ای است که این هفته به یک صومعه تاریخی در کی‌یف آسیب رساند و اگر این حملات ادامه یابد مسکو خواهد سوخت.

زلنسکی در یک پیام صوتی که در یک گروه واتس‌اپ برای خبرنگاران ارسال شد، گفت: «ما این جنگ را نمی‌خواهیم، ​​هرگز نخواسته‌ایم و همه این را می‌دانند و شرکای ما نیز این را می‌دانند. اما اگر اوکراین بسوزد، مسکو شما نیز خواهد سوخت».



ده‌ها پهپاد شبانه مسکو را هدف قرار دادند و برای دومین بار در هفته جاری به پالایشگاه نفت پایتخت روسیه حمله کردند.

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