زلنسکی میگوید:
اگر اوکراین بسوزد مسکو نیز خواهد سوخت
رئیس جمهور اوکراین امروز -پنج شنبه- با انتشار پیامی حمله پهپادی به مسکو را پاسخی به حملات به کییف دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -پنج شنبه- گفت که حملات سنگین پهپادی به روسیه تلافی حملهای است که این هفته به یک صومعه تاریخی در کییف آسیب رساند و اگر این حملات ادامه یابد مسکو خواهد سوخت.
زلنسکی در یک پیام صوتی که در یک گروه واتساپ برای خبرنگاران ارسال شد، گفت: «ما این جنگ را نمیخواهیم، هرگز نخواستهایم و همه این را میدانند و شرکای ما نیز این را میدانند. اما اگر اوکراین بسوزد، مسکو شما نیز خواهد سوخت».
دهها پهپاد شبانه مسکو را هدف قرار دادند و برای دومین بار در هفته جاری به پالایشگاه نفت پایتخت روسیه حمله کردند.