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حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان یک شهید بر جای گذاشت

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان یک شهید بر جای گذاشت
کد خبر : 1801145
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در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، یک نفر به شهادت رسید و یک تن مجروح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، حمله پهپادی امروز رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان، یک شهید و یک زخمی برجا گذاشت.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد این خودرو نزدیک دوربرگردان جاده کفرتبنیت به ارنون هدف قرار گرفت.

همچنین منابع لبنانی از حمله پهپادی اسرائیل به هدفی در جاده ارتباطی روستاهای حاریص و حداثا خبر دادند.

به گزارش منابع لبنانی در نتیجه پرتاب بمب صوتی از یک پهپاد اسرائیلی در شهر بیت یاهون در جنوب لبنان نیز دو نفر زخمی شدند.

 

 

 

 

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