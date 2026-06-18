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استقبال روسیه از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا

استقبال روسیه از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا
کد خبر : 1801136
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وزارت خارجه روسیه از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه روسیه امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که از امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا و با هدف پایان دادن به جنگ استقبال می‌کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد: «ما از توافقی که از راه دور توسط روسای جمهور دو کشور، دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان، برای پایان دادن به درگیری نظامی بین آمریکا و ایران حاصل شد، استقبال می‌کنیم».

این وزارتخانه با دعوت از همه طرف‌های درگیر برای پایبندی به توافق‌نامه و جلوگیری از خشونت مجدد، از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان و قطر تقدیر کرد.

مسکو اعلام کرد که مهم است همه طرف‌های درگیر در طول دوره مذاکرات به طور دقیق از تفاهم‌نامه‌ها پیروی کنند و از اقداماتی که می‌تواند تنش‌ها را در منطقه، از جمله در لبنان، افزایش دهد، خودداری کنند.

 

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