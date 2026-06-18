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لوکاشنکو:

کی‌یف در رابطه با حمله به اتوبوس کودکان بلاروسی پاسخ دهد

کی‌یف در رابطه با حمله به اتوبوس کودکان بلاروسی پاسخ دهد
کد خبر : 1801129
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رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد که منتظر شنیدن پاسخی صادقانه از سوی اوکراین در رابطه با حمله به اتوبوس حامل کودکان بلاروسی است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، اعلام کرد که مینسک در مورد حمله به اتوبوس حامل کودکان بلاروسی در منطقه بریانسک، انتظار پاسخی صادقانه از اوکراین دارد.

لوکاشنکو تاکید کرد: «ما اظهارات، بهانه‌ها و روایت‌های مختلفی را می‌شنویم. اما اولویت ما کشف حقیقت است. ما منتظر پاسخی واقعی، منصفانه و صادقانه از سوی مقامات دولتی، پرسنل نظامی و مردم اوکراین هستیم».

وی افزود: «در نهایت، ما حقیقت را مشخص خواهیم کرد، این چالش قابل توجهی ایجاد نخواهد کرد».

 

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