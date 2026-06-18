روته: کاهش نیروهای آمریکایی در اروپا فورا آغاز میشود
دبیرکل ناتو گفت که کاهش نیروهای آمریکایی در اروپا فورا آغاز میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، گفت که کاهش سطح نیروهای آمریکایی در اروپا، فورا آغاز خواهد شد.
وی اظهار داشت: «بگذارید در این مورد کاملا واضح باشم، مدل نیروی ناتو یک ابزار برنامهریزی است. این یک ابزار برنامهریزی است. بنابراین، آنچه ایالات متحده گفته است، و ما میدانستیم که این اتفاق خواهد افتاد این است که آنّا نمیتوانند منابع خود را پخش کنند».
روته در جمع خبرنگاران گفت: «بنابراین، آنچه ایالات متحده قبلا اعلام کرده، این است که آنها مجبور بودند تا حدودی سهم خود را در نیروی ناتو کاهش دهند. سوالی که دیروز مطرح شد این است که آیا این فوری است یا خیر؟ فوری است».
وی خاطرنشان کرد: «اگر جنگی آغاز شود و ماده ۵ پدیدار شود، همه متحدان، از جمله ایالات متحده، حداکثر تلاش خود را خواهند کرد تا مطمئن شوند که ما میتوانیم بجنگیم».