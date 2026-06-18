چین:
امیدواریم تهران و واشنگتن با رویکردی عملگرایانه به مذاکرات آتی خود بپردازند
چین خواستار «مذاکرات عملگرایانه» بین آمریکا و ایران شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چین خواستار «مذاکرات عملگرایانه» بین آمریکا و ایران شد.
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که پکن از امضای توافق موقت آمریکا و ایران استقبال میکند و امیدوار است هر دو کشور با رویکردی «منطقی و عملگرایانه» به مذاکرات آتی خود بپردازند.
«لین جیان»، سخنگوی وزارت امور خارجه، در یک نشست خبری گفت پکن همچنین امیدوار است هر دو طرف به تعهدات خود ذیل این توافق عمل کنند.