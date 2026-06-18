استقبال گروسی از توافق موقت آمریکا و ایران
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از توافق موقت آمریکا و ایران با این نهاد ناظر هستهای سازمان ملل متحد که قرار است یک برنامه اقدام مشخص را تدوین کند، استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از توافق موقت آمریکا و ایران با این نهاد ناظر هستهای سازمان ملل متحد که قرار است یک برنامه اقدام مشخص را تدوین کند، استقبال کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت: «خوب است که این تفاهمنامه وجود دارد. اکنون کار فنی آغاز شده است.»
وی گفت: «وقت آن رسیده است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی با مقامات آمریکایی و ایرانی بنشیند تا تدوین گامهای مشخصی را برای مدیریت برنامه هستهای تهران آغاز کند.»