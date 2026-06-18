به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه پاکستان و کانادا گفت‌وگو کردند.

به گزارش وزارت امور خارجه پاکستان، «اسحاق دار»، وزیر امور خارجه پاکستان در تماسی تلفنی با «آنیتا آناند»، همتای کانادایی خود، تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را بررسی کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد: «آناند از نقش سازنده پاکستان در حمایت از تعامل دیپلماتیک و تلاش‌های میانجی‌گری بین ایالات متحده و ایران که به تسهیل تفاهم بین دو طرف کمک کرد، قدردانی کرد.»

این وزارتخانه افزود: «آن‌ها همچنین در مورد تعامل آتی بین طرفین در روز جمعه در بورگن استاک سوئیس بحث کردند.»

طرفین همچنین بر تعهد خود برای «توسعه همکاری در زمینه‌های مورد علاقه متقابل» تاکید کردند.

انتهای پیام/