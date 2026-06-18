حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
کد خبر : 1801036
رسانهها گزارش دادند که یک نفر در حمله پهپادی اسرائیل در نزدیکی کفر تبنیت لبنان شهید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانهها گزارش دادند که یک نفر در حمله پهپادی اسرائیل در نزدیکی کفر تبنیت لبنان شهید شد.
خبرگزاری ملی لبنان گزارش میدهد که حمله پهپادی اسرائیل خودرویی را در نزدیکی شهر کفر تبنیت هدف قرار داده و منجر به شهادت یک نفر و زخمی شدن شدید یک نفر دیگر شده است.
رسانهها ساعاتی پیش نیز از حمله پهپادی اسرائیل در همین منطقه خبر داده بودند.