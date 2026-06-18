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اشپیگل گزارش داد:

اروپا در پی قوانین سختگیرانه‌تر‌ برای پذیرش پناهندگان مرد از اوکراین

اروپا در پی قوانین سختگیرانه‌تر‌ برای پذیرش پناهندگان مرد از اوکراین
کد خبر : 1801018
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رئیس کمیسیون اروپا، نامه‌ای به رهبران اروپایی ارسال کرد و در آن قوانین سختگیرانه‌تری برای پذیرش پناهندگان مرد از اوکراین تشریح کرد.

به گزارش ایلنما به نقل از روسیا الیوم، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، نامه‌ای به رهبران اروپایی ارسال کرد و در آن قوانین سختگیرانه‌تری برای پذیرش پناهندگان مرد از اوکراین تشریح کرد.

مجله آلمانی اشپیگل گزارش داد که قوانین پذیرش پناهندگان از اوکراین می‌تواند بر مردان در سن سربازی تأثیر بگذارد.

‌کمیسر اتحادیه اروپا، اظهار داشت که کی‌یف از اتحادیه اروپا درخواست کرده است که حمایت از مردان اوکراینی ۲۳ تا ۶۰ ساله در اروپا را لغو کند.

روزنامه دی ولت گزارش داد که اتریش اصرار دارد که به اوکراینی‌های بین ۲۳ تا ۶۰ سال حمایت اعطا نکند و لهستان حمایت خود را از حذف مردان اوکراینی در سن سربازی از برنامه حمایت موقت اتحادیه اروپا ابراز کرده است.

 

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