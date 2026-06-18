به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی تازه تأکید کرد که واشنگتن در روند گفت‌وگوهای مربوط به توافق احتمالی با ایران، بر خلع کامل توان موشکی بالستیک این کشور پافشاری نمی‌کند.

وی در حاشیه نشست سران گروه هفت در فرانسه گفت آمریکا در کنار متحدان خود سایر پرونده‌های مرتبط با ایران، از جمله برنامه موشکی را بررسی خواهد کرد، اما به گفته او، ایران همچنان باید بخشی از توان دفاعی خود را حفظ کند.

ترامپ در توضیح این موضع مدعی شد: «باید برخی توانایی‌ها داشته باشند، چون دیگران هم دارند» و افزود که «موشک‌ها مشکل اصلی نیستند، زیرا اگرچه ممکن است هدفی را بزنند، اما دنیا را نابود نمی‌کنند».

در همین حال، وزیر جنگ آمریکا نیز مدعی شد توان تولید موشک‌های بالستیک ایران در پی حملات اخیر «تا حد زیادی مهار شده» است، هرچند به باقی‌ماندن ذخایر موشکی در اختیار تهران اذعان کرد.

او همچنین گفت واشنگتن زیرساخت‌های صنعتی مرتبط با برنامه موشکی ایران را هدف قرار داده تا از استفاده آن به عنوان «سپر دفاعی» در کنار برنامه هسته‌ای جلوگیری شود.

با این حال، ایران بارها تأکید کرده است که برنامه موشکی خود را خط قرمز امنیتی و غیرقابل مذاکره می‌داند.

ترامپ نیز در ادامه اظهارات خود مدعی شد بخش عمده‌ای از توان موشکی ایران در جریان حملات اخیر منهدم شده و ذخایر باقی‌مانده نیز در عمق زمین قرار دارد و بازیابی آن برای تهران آسان نخواهد بود.

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