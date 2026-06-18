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سازمان ملل: از توافق ایران و آمریکا و بازگشت دیپلماسی استقبال می‌کنیم

سازمان ملل: از توافق ایران و آمریکا و بازگشت دیپلماسی استقبال می‌کنیم
کد خبر : 1800990
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سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد این نهاد از توافق میان ایران و آمریکا و بازگشت روند دیپلماتیک میان دو کشور استقبال می‌کند.

به گزارش ایلنا، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در نیویورک گفت: «ما از توافقی که شامل بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت به مسیر دیپلماسی است، استقبال می‌کنیم.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی دبیرکل سازمان ملل نسبت به اینکه تحولات لبنان ممکن است روند این توافق را تحت تأثیر قرار دهد، تأکید کرد: «ما همواره بر احترام به حاکمیت لبنان تأکید کرده‌ایم و خواستار آن بوده‌ایم که دولت لبنان بتواند حاکمیت و اقتدار خود را در سراسر کشور اعمال کند.»

 

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