پرونده «مدرسه میناب» به سنای آمریکا رسید؛ تهدید مالی علیه وزیر جنگ
شماری از سناتورهای آمریکایی در واکنش به گزارشهای مربوط به حمله به یک مدرسه دخترانه در ایران، خواستار پاسخگویی پنتاگون شده و تهدید به قطع بخش عمدهای از بودجه سفر وزیر جنگ کردهاند.
به گزارش ایلنا، روزنامه «واشنگتنپست» گزارش داد تعدادی از اعضای مجلس سنای آمریکا تهدید کردهاند در صورت عدم پاسخگویی وزارت جنگ این کشور (پنتاگون) درباره برخی عملیاتهای نظامی، از جمله حمله به مدرسه دخترانه در شهر میناب در ایران و نیز حملات مرتبط با قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، اقدام به مسدودسازی بخش قابل توجهی از بودجه سفر پیت هگست، وزیر جنگ خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، سناتورها خواستار ارائه توضیحات رسمی و شفاف از سوی پنتاگون به کنگره درباره جزئیات این عملیاتها شدهاند و تأکید دارند که روند پاسخگویی در این پروندهها باید بهطور کامل انجام شود.
نمایندگان سنا هشدار دادهاند در صورت ادامه عدم شفافیت، ممکن است تا ۷۵ درصد از بودجه سفرهای وزیر جنگ متوقف شود؛ اقدامی که بهعنوان ابزار فشار سیاسی و نظارتی بر وزارت دفاع تلقی میشود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اختلافات میان کنگره و نهادهای امنیتی آمریکا بر سر نحوه مدیریت و گزارشدهی عملیاتهای نظامی در ماههای اخیر افزایش یافته است.