حملات موشکی به کییف؛ بلاروس از حمله اوکراین به هدفی غیرنظامی خبر داد
در ادامه تشدید درگیریها میان روسیه و اوکراین، کییف بامداد پنجشنبه هدف حملات موشکی قرار گرفت؛ همزمان مقامهای بلاروس از حمله پهپادی اوکراین به یک اتوبوس حامل کودکان در خاک روسیه خبر دادند، در حالی که کییف این ادعا را رد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقامات اوکراینی اعلام کردند بامداد امروز- پنجشنبه- چندین موشک روسی به اهدافی در خاک این کشور از جمله پایتخت، کییف، شلیک شده است. در پی این حملات، صدای چندین انفجار در مناطق مختلف پایتخت شنیده شد و شهروندان برای پناه گرفتن به پناهگاهها مراجعه کردند.
فرماندار نظامی کییف در پیامی در تلگرام اعلام کرد که «پایتخت هدف حمله موشکهای بالستیک قرار گرفته است»، با این حال جزئیاتی درباره تلفات احتمالی ارائه نشد.
نیروی هوایی اوکراین نیز گزارش داد دستکم دو موشک به سمت کییف در حرکت بوده و یک موشک دیگر نیز به منطقه پولتاوا در مرکز کشور شلیک شده است.
این حملات در حالی انجام میشود که جنگ اوکراین وارد پنجمین سال خود شده و در ماههای اخیر شدت حملات هوایی دو طرف افزایش یافته است؛ موضوعی که به تداوم تلفات غیرنظامیان در مناطق مختلف انجامیده است.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه از روسیه خواست به توافق سیاسی تن دهد و هشدار داد واشنگتن ممکن است بخشی از تحریمهای پیشین علیه مسکو را بازگرداند.
از سوی دیگر، در تحولی جداگانه، مقامهای محلی در منطقه بریانسک روسیه اعلام کردند یک پهپاد اوکراینی به اتوبوسی که حامل تیم فوتبال کودکان از بلاروس بود حمله کرده است؛ حملهای که به کشته شدن یک همراه و زخمی شدن ۷ نفر از جمله پنج کودک انجامید.
وزارت بهداشت بلاروس اعلام کرد مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل شدهاند و تحت درمان قرار دارند.
در مقابل، ارتش اوکراین با رد این ادعا، اعلام کرد چنین حملهای در زمان و مکان اعلامشده انجام نشده و گزارشهای منتشرشده را نادرست توصیف کرد.
مقامهای بلاروس این حمله را «اقدامی علیه غیرنظامیان» خوانده و از اوکراین خواستار توضیح شدهاند؛ در حالی که تنشها میان دو کشور همسایه و متحدانشان همچنان رو به افزایش است.