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ماکرون: توافق آمریکا و ایران مسیر را برای صلح پایدار هموار می‌کند

ماکرون: توافق آمریکا و ایران مسیر را برای صلح پایدار هموار می‌کند
کد خبر : 1800941
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رئیس‌جمهور فرانسه با استقبال از توافق میان آمریکا و ایران، آن را گامی مهم در جهت کاهش تنش‌ها و زمینه‌ساز «صلح پایدار» در منطقه دانست و تأکید کرد این توافق می‌تواند بر بازار انرژی نیز اثرگذار باشد.

به گزارش ایلنا، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امضای توافق میان رئیس‌جمهور ترامپ و ایران در کاخ ورسای، دریچه‌ای به سوی صلح پایدار می‌گشاید و امکان بازگشایی تنگه هرمز را فراهم می‌کند.»

ماکرون همچنین این توافق را «گامی مهم در مسیر درست» توصیف کرد و افزود این روند می‌تواند به کاهش قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان در آینده نزدیک منجر شود.

در همین حال، کاخ الیزه با انتشار ویدیویی لحظه امضای این توافق توسط دونالد ترامپ در قصر ورسای را منتشر کرد؛ جایی که مراسم شام رسمی به میزبانی رئیس‌جمهور فرانسه برگزار شد.

دونالد ترامپ نیز بامداد امروز اعلام کرد که به‌طور رسمی یادداشت تفاهم مربوط به ایران را امضا کرده است. همزمان، رسانه‌های رسمی ایران نیز تصاویری از امضای این توافق توسط رئیس‌جمهور ایران منتشر کردند.

بر اساس گزارش شبکه فاکس نیوز به نقل از یک مقام کاخ سفید، تصویر توافق امضاشده برای ایران و کشورهای میانجی ارسال شده و این اقدام به معنای فعال شدن رسمی توافق تلقی شده است.

این مقام همچنین اعلام کرد مراسم امضای رسمی که قرار بود در ژنو برگزار شود، پس از امضای توافق در ورسای لغو شده است.

 

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