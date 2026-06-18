کشته شدن یک افسر اسرائیلی و زخمی شدن ۷ نفر در انفجار جنوب لبنان

به گزارش ایلنا،ارتش اسرائیل، امروز- پنج‌شنبه- اعلام کرد در پی انفجار یک بمب در مسیر یک یگان پیاده در منطقه لیطانی در جنوب لبنان، یک نظامی این رژیم کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، فرد کشته‌شده یک نظامی احتیاط با درجه گروهبان یکم به نام الکساندر فیلین است. همچنین در این حادثه، ۳ نفر به‌صورت متوسط و ۴ نفر دیگر، از جمله یک نظامی زن، به‌صورت سطحی زخمی شده‌اند.

رسانه‌های عبری گزارش دادند این حادثه زمانی رخ داد که یک یگان نظامی اسرائیلی در جریان عملیات در جنوب لبنان با انفجار یک بمب کنار جاده‌ای مواجه شد.

به گفته این منابع، در میان مجروحان، معاون فرمانده لشکر ۳۶ و فرمانده یک گردان احتیاط از یگان ترابری ۵۵۶ نیز حضور دارند.

در گزارش‌های اولیه رسانه‌های اسرائیلی ادعا شده است که این بمب کنار جاده‌ای توسط نیروهای حزب‌الله کارگذاری شده است. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

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