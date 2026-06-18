به گزارش ایلنا، یک منبع دیپلماتیک اوکراینی اعلام کرد که تخریب گذرگاه زمینی آرمیانسک، آغاز مرحله تازه‌ای از راهبرد کی‌یف برای اعمال فشار بر حضور نظامی روسیه در شبه‌جزیره کریمه محسوب می‌شود؛ راهبردی که بیش از هر چیز بر هدف قرار دادن شبکه‌های تأمین و پشتیبانی نیروهای روسی متمرکز است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «ارم نیوز» اظهار داشت که اوکراین در مرحله پیش‌رو، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی مورد استفاده ارتش روسیه در کریمه و جنوب اوکراین را هدف قرار خواهد داد. به گفته وی، جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، انبارهای ذخیره‌سازی و مراکز پشتیبانی نظامی در اولویت حملات قرار دارند تا توان روسیه برای انتقال نیرو، تجهیزات و مهمات به مناطق عملیاتی کاهش یابد.

وی افزود که راهبرد کنونی اوکراین بر افزایش هزینه‌های حضور نظامی روسیه در کریمه استوار است؛ به‌گونه‌ای که حفظ کنترل این شبه‌جزیره برای مسکو به مراتب پرهزینه‌تر از منافع حاصل از آن شود.

این منبع تأکید کرد هرگونه اختلال مداوم در زنجیره تأمین و تدارکات روسیه، مستقیما بر توانایی نیروهای این کشور در اجرای عملیات تهاجمی و حفظ روند کنونی نبردها تأثیر خواهد گذاشت.

به گفته وی، کی‌یف به دنبال یک عملیات تعیین‌کننده و ضربه نهایی نیست، بلکه بر اجرای سلسله‌ای از حملات دقیق و مستمر علیه زیرساخت‌های نظامی و لجستیکی روسیه تمرکز کرده است؛ رویکردی که می‌تواند منابع و توان دفاعی مسکو را فرسوده کرده و فرماندهی نظامی این کشور را ناچار به پراکنده‌سازی نیروها در جبهه‌های مختلف کند.

این دیپلمات اوکراینی همچنین کریمه را یکی از مهم‌ترین مراکز پشتیبانی عملیات روسیه در دریای سیاه و جنوب اوکراین توصیف کرد و گفت فشار بر مسیرهای تدارکاتی منتهی به این شبه‌جزیره، ابزاری مؤثر برای تأثیرگذاری بر محاسبات راهبردی روسیه در گستره‌ای فراتر از کریمه است.

وی در پایان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده، حملات اوکراین به زیرساخت‌های لجستیکی و نظامی مرتبط با کریمه تشدید شود؛ اقدامی که در چارچوب یک راهبرد بلندمدت فرسایشی با هدف کاهش توان مانور و پشتیبانی نیروهای روسیه دنبال خواهد شد.

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