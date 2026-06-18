ترامپ: نتانیاهو در جنگ با ایران گاهی بیش از حد شتابزده عمل میکند
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به وجود برخی اختلافنظرها میان واشنگتن و تلآویو درباره جنگ با ایران، اعلام کرد نخستوزیر اسرائیل در برخی ابعاد این جنگ اهداف متفاوتی را دنبال میکند و گاهی بیش از اندازه شتابزده عمل میکند.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز- پنجشنبه- در اظهاراتی از وجود تفاوت دیدگاه میان واشنگتن و تلآویو در برخی جنبههای جنگ با ایران خبر داد و گفت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در برخی موارد اهداف متفاوتی را دنبال میکند.
ترامپ در گفتوگو با روزنامه والاستریت ژورنال با اشاره به موضع اسرائیل در قبال ایران اظهار داشت: «نتانیاهو فردی فوقالعاده است، اما گاهی بیش از حد شتابزده عمل میکند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طی روزهای اخیر گمانهزنیها درباره اختلاف رویکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال تحولات مرتبط با ایران افزایش یافته است؛ هرچند دو طرف همچنان بر همکاری راهبردی خود تأکید دارند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین بامداد پنجشنبه اعلام کرد که یادداشت تفاهم با ایران را بهصورت رسمی امضا کرده است. وی این خبر را در جریان حضور در ضیافت شام رسمی به میزبانی امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، و همسرش در کاخ ورسای اعلام کرد.
اظهارات جدید ترامپ از نگاه ناظران سیاسی میتواند نشانهای از تفاوت در اولویتها و محاسبات واشنگتن و تلآویو در قبال پرونده ایران باشد؛ موضوعی که در ماههای اخیر بارها مورد توجه رسانهها و محافل سیاسی قرار گرفته است.