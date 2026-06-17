شیخ نعیم قاسم: هرگرونه طرح خلع سلاح مقاومت «هرگز پذیرفته نمیشود»/ تأکید بر ادامه مقابله با اسرائیل
دبیرکل حزبالله لبنان با رد هرگونه طرح برای خلع سلاح مقاومت، تأکید کرد سقف هر مذاکره با رژیم صهیونیستی «امنیت متقابل» است و هدف اصلی، ادامه مسیر مقاومت تا «خروج اسرائیل از خاک لبنان» خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان در سخنانی با تأکید بر موضع این جریان نسبت به موضوع خلع سلاح، اعلام کرد هیچ طرحی با این عنوان در لبنان «به نتیجه نخواهد رسید» و مقاومت همچنان مسیر خود را ادامه خواهد داد.
شیخ نعیم قاسم در مراسمی در جنوب لبنان با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده و هدف نهایی آن، تحقق حاکمیت کامل لبنان و خروج اسرائیل از خاک این کشور است.
وی همچنین با اشاره به روندهای سیاسی و امنیتی تأکید کرد که مسائل داخلی لبنان باید خارج از چارچوب هرگونه مذاکره خارجی بررسی شود و افزود: «هر آنچه به ساماندهی وضعیت داخلی مربوط است باید در داخل کشور و میان لبنانیها حلوفصل شود.»
قاسم در ادامه با انتقاد از مذاکرات مستقیم با طرفهای مقابل گفت این نوع گفتوگوها را همراه با «فشار و تحمیل» دانسته و تأکید کرد که تجربهها نشان داده چنین روندی به نتایج مطلوب منجر نمیشود.
دبیرکل حزبالله همچنین از مقامات لبنانی خواست برای تقویت وحدت داخلی و پیشبرد گفتوگوی ملی مسئولیتپذیر باشند و تأکید کرد این جریان آماده همکاری با ارتش لبنان در مناطق جنوبی کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات میدانی و منطقهای، افزود مقاومت لبنان توانسته در برابر طرحهای اسرائیل ایستادگی کند و موازنه قدرت در منطقه در حال تغییر است.
نعیم قاسم در پایان بار دیگر تأکید کرد: «هیچ پروژهای تحت عنوان خلع سلاح مقاومت از نظر ما قابل قبول نیست» و افزود هدف نهایی، حفظ قدرت بازدارندگی و ادامه مسیر تا تحقق کامل حاکمیت لبنان خواهد بود.