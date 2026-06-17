سوئیس: امضای یادداشت تفاهم تهران-واشنگتن با حضور نمایندگان ایالات متحده، ایران، قطر و پاکستان برگزار خواهد شد
سوئیس اعلام کرد که امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا با حضور نمایندگان ۴ کشور برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سوئیس اعلام کرد که امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا با حضور نمایندگان ۴ کشور برگزار میشود.
دولت سوئیس طی بیانیهای اعلام کرد: «امضای یادداشت تفاهم با حضور نمایندگان ایالات متحده، ایران، قطر و پاکستان برگزار خواهد شد.»
این بیانیه افزود: «بیش از ۲۰۰۰ سرباز امنیت محل امضا را تأمین خواهند کرد و برای تضمین امنیت، منطقه پرواز ممنوع اعمال خواهد شد.»