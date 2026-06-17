پوتین برای شرکت در اجلاس روسیه-آ سه آن وارد کازان شد
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کاخ کرملین اعلام کرد که رئیسجمهور روسیه برای شرکت در اجلاس روسیه-آ سه آن وارد کازان شد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز-دوشنبه- براش شرکت در اجلاس روسیه-آ سه آن وارد کازان شده است.
نمایندگان تمامی کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا در این رویداد شرکت میکنند.
امروز قرار است از طرف رئیس جمهور روسیه به افتخار روسای هیئتهای بازدیدکننده، مراسم پذیرایی باشکوهی برگزار شود.