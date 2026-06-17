بن زاید با مرتس دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نق از خبرگزاری رسمی امارات(وام)، «محمد بن زاید آل نهیان»، رئیس امارات متحده عربی در حاشیه اجلاس سران گروه هفت، در فرانسه، با «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار طرفین در مورد روابط دوجانبه و تلاش‌های مشترک برای تقویت آنها، به ویژه در زمینه‌های توسعه، گفت‌وگو کردند.

بن زاید و مرتس همچنین تحولات منطقه خاورمیانه را بررسی و در مورد آنها تبادل نظر کردند.

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