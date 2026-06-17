تداوم حملات اسرائیل به لبنان با وجود توافق ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، نیروهای رژیم صهیونیستی امروز -چهارشنبه- به مناطق مختلفی از جنوب لبنان حمله کردند.

این در حالی است که تهران و واشنگتن به توافقی برای پایان جنگ و توقف آن در همه جبهه ها از جمله لبنان دست یافتند.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به روستای النبطیه الفوقا در نزدیکی شهر النبطیه‌ و اطراف روستای کفرتبنیت و روستای انصاریه در شهر الزهرانی حمله کردند.

با وجود کاهش شدت حملات به لبنان در پی اعلام توافق ایران و آمریکا، اما دست کم ۵ نفر در پی حملات به جنوب لبنان شهید شدند.

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