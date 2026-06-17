تداوم حملات اسرائیل به لبنان با وجود توافق ایران و آمریکا
با وجود توافق ایران و آمریکا که شامل توقف جنگ در همه جبههها از جمله لبنان میشود، ارتش اسرائیل به حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان با، همچنان ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، نیروهای رژیم صهیونیستی امروز -چهارشنبه- به مناطق مختلفی از جنوب لبنان حمله کردند.
این در حالی است که تهران و واشنگتن به توافقی برای پایان جنگ و توقف آن در همه جبهه ها از جمله لبنان دست یافتند.
خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که جنگندههای رژیم صهیونیستی به روستای النبطیه الفوقا در نزدیکی شهر النبطیه و اطراف روستای کفرتبنیت و روستای انصاریه در شهر الزهرانی حمله کردند.
با وجود کاهش شدت حملات به لبنان در پی اعلام توافق ایران و آمریکا، اما دست کم ۵ نفر در پی حملات به جنوب لبنان شهید شدند.