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پاکستان به بازگشت ۳۰ تبعه ایرانی کمک می‌کند

پاکستان به بازگشت ۳۰ تبعه ایرانی کمک می‌کند
کد خبر : 1800612
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وزیر خارجه پاکستان از تسهیل بازگشت ۳۰ تبعه ایرانی به کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا،‌ «محمد اسحاق دار»، وزیر خارجه، گفت که پاکستان به ۳۰ تبعه ایرانی کمک خواهد کرد تا به خانه بازگردند.

اسحاق دار با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: «پاکستان از تسهیل بازگرداندن ۳۰ تبعه ایرانی خرسند است.این شامل ۸ ماهیگیر ایرانی است که پس از به گل نشستن قایقشان توسط کشتی انگلیسی MMA Valour در دریا نجات یافتند و ۲۲ خدمه ایرانی از کشتی Lenore/Davina که اخیرا توسط مقامات آمریکایی توقیف شد».

وی افزود: «انتظار می‌رود هر دو گروه در روزهای آینده از طریق کراچی عبور کنند.ما همچنان با مقامات ایران، ایالات متحده و انگلیس در هماهنگی نزدیک هستیم تا عبور ایمن و بازگشت زودهنگام برادران ایرانی خود به میهنشان را تضمین کنیم. پاکستان همچنان به همکاری‌های بشردوستانه و ارائه هرگونه کمک ممکن به برادران ایرانی خود متعهد است».

 

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