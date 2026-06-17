به گزارش ایلنا،‌ «محمد اسحاق دار»، وزیر خارجه، گفت که پاکستان به ۳۰ تبعه ایرانی کمک خواهد کرد تا به خانه بازگردند.

اسحاق دار با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: «پاکستان از تسهیل بازگرداندن ۳۰ تبعه ایرانی خرسند است.این شامل ۸ ماهیگیر ایرانی است که پس از به گل نشستن قایقشان توسط کشتی انگلیسی MMA Valour در دریا نجات یافتند و ۲۲ خدمه ایرانی از کشتی Lenore/Davina که اخیرا توسط مقامات آمریکایی توقیف شد».

وی افزود: «انتظار می‌رود هر دو گروه در روزهای آینده از طریق کراچی عبور کنند.ما همچنان با مقامات ایران، ایالات متحده و انگلیس در هماهنگی نزدیک هستیم تا عبور ایمن و بازگشت زودهنگام برادران ایرانی خود به میهنشان را تضمین کنیم. پاکستان همچنان به همکاری‌های بشردوستانه و ارائه هرگونه کمک ممکن به برادران ایرانی خود متعهد است».

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