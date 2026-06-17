به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بر اساس گزارشی که خبرگزاری بلومبرگ از متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا منتشر کرده، طرفین و متحدانشان بر پایان فوری و قطعی درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها تأکید کرده‌اند.

به ادعایاین گزارش، تهران، واشنگتن و متحدان آن‌ها متعهد می‌شوند از هرگونه اقدام خصمانه یا تهدید علیه یکدیگر خودداری کنند. همچنین ایران و آمریکا توافق کرده‌اند حداکثر ظرف ۶۰ روز، با امکان تمدید این مهلت، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی را به سرانجام برسانند.

در بخش دیگری از این یادداشت تفاهم، آمریکا متعهد شده است بلافاصله پس از امضای سند، محاصره دریایی ایران را لغو کند. همچنین واشنگتن متعهد می‌شود نیروهای خود را ظرف ۳۰ روز پس از دستیابی به توافق نهایی از منطقه خارج کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ایران نیز در نظر دارد با رفع موانع موجود، طی ۳۰ روز زمینه ازسرگیری کامل تردد و حمل‌ونقل دریایی را فراهم کند.

این گزارش همچنین حاکی است که واشنگتن متعهد شده با همکاری شرکای منطقه‌ای خود، در روند بازسازی و توسعه اقتصادی ایران مشارکت داشته باشد.

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