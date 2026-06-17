اختیارات ویژه ترامپ به هگست برای افزایش تولید تسلیحات

به گزارش ایلنا با نقل از نووستی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اختیارات ویژه‌ای را به پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، جهت افزایش تولید تسلیحات داد.

بر اساس یادداشتی که در اختیار ریانووستی قرار گرفته، ترامپ، اختیاراتی را به رئیس پنتاگون واگذار کرده است تا مشکلات موجود در حوزه تولید تسلیحات را برطرف کند.

ترامپ تاکید کرده است که استفاده از این سازوکار ضروری است، زیرا آسیب‌پذیری زنجیره‌های تامین و گلوگاه‌های تولیدی می‌تواند روند تولید مهمات، موشک‌ها و تجهیزات نظامی مورد نیاز ایالات متحده را با مشکل مواجه کند.

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