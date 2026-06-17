تیراندازی مرگبار در بیمارستانی در آمریکا/مظنون دستگیر شد
مظنون تیراندازی مرگبار روز گذشته -سه شنبه- در بیمارستان دلاوِر دستگیر شد.
به گزارش ایلنا با نقل از آسوشیتدپرس، تیراندازی در یک بیمارستان در دلاور آمریکا، روز گذشته -سه شنبه- یکشته و یک زخمی بر جای گذاشت.
مقامات اعلام کردند مظنون تیراندازی مرگبار در بیمارستان دلاور، در فیلادلفیا دستگیر شده است.
در بیانیهای اعلام شد که انتظار میرود این مرد ۲۳ ساله به جرم تیراندازی در بیمارستان ویلمینگتون متهم و به دلاور مسترد شود.
مقامات از انتشار اطلاعات در مورد هویت قربانیان یا وضعیت فردی که مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زنده ماند، خودداری کردهاند. این شهر اعلام کرد که گمان میرود تیراندازی هدفمند و بوده باشد.