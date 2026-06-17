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سنای آمریکا طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران را رد کرد

سنای آمریکا طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران را رد کرد
کد خبر : 1800435
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مجلس سنای آمریکا با تصویب طرحی که هدف آن محدود کردن اختیارات نظامی ‌رئیس‌جمهور این کشور برای اقدام نظامی علیه ایران بود، مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، مجلس سنای آمریکا با تصویب طرحی که هدف آن محدود کردن اختیارات نظامی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اقدام نظامی علیه ایران بود، مخالفت کرد.

رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که مجلس سنای این کشور در رای‌گیری خود، پیش‌نویس طرحی را که برای کاهش و محدود کردن اختیارات فرماندهی نظامی دونالد ترامپ در قبال ایران تنظیم شده بود، رد کرد.

این طرح که با هدف محدود کردن اختیارات ترامپ، برای صدور فرمان عملیات نظامی بیشتر علیه ایران بدون تأیید مراجع قانونی کنکره تنظیم شده بود، با وجود حمایت چهار سناتور جمهوری‌خواه در کنار دموکرات‌ها، در نهایت با تفاوتی اندک و با ۴۸ رای مخالف در برابر ۴۷ رای موافق شکست خورد.

 

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