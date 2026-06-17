ونس: «حتی یک دلار از پول آمریکا به ایران داده نخواهد شد»

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن «حتی یک دلار از پول خود» را در اختیار ایران قرار نخواهد داد.

وی در اظهاراتی که همزمان با تحولات مربوط به تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن مطرح شد، تأکید کرد: «در هیچ شرایطی پولی از سوی آمریکا به ایران پرداخت نخواهد شد.»

ونس در ادامه با اشاره به روند مذاکرات مدعی شد که در صورت عدم پایبندی ایران به مفاد توافق، برنامه‌های هسته‌ای، نظامی و موشکی این کشور همچنان تحت فشار و محدودیت قرار خواهد گرفت.

او همچنین مدعی شد که در نشست‌های آتی از جمله مذاکرات ژنو حضور خواهد داشت تا به گفته او «سطح جدیت و نیت طرف ایرانی» مورد بررسی قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با تاکید بر رویکرد دولت واشنگتن در قبال مذاکرات با ایران ادعا کرد که گفت‌وگوها با تهران نه به عنوان امتیازدهی، بلکه به عنوان ابزاری برای دستیابی به نتایج مورد نظر آمریکا دنبال می‌شود.

وی همچنین با بیان این ادعا که آمریکا طی سال‌های اخیر «تغییرات اساسی در معادلات منطقه ایجاد کرده»، ایران را به تغییر «رفتار بنیادین» خود در قبال مسائل منطقه‌ای فراخواند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که، روند اجرای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا آغاز شده و بخشی از آن به‌صورت الکترونیکی امضا شده است؛ موضوعی که همزمان با ادامه بحث‌ها درباره آینده مذاکرات و جزئیات توافق، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.