طرح قدیمی آمریکا دوباره فعال شد؛ ورود سوریه به معادله مهار حزبالله!
منابع دیپلماتیک لبنانی از بازگشت یک طرح قدیمی آمریکایی خبر میدهند که بر اساس آن، نقشهایی برای دولت جدید سوریه در پرونده حزبالله تعریف شده است؛ طرحی که با مخالفت قاطع بیروت مواجه شده و بار دیگر تنشها درباره آینده امنیت لبنان را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارمنیوز» در گزارشی ادعایی نوشت: منابع دیپلماتیک لبنانی میگویند اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ضرورت واگذاری بخشی از مسئولیت تعامل با حزبالله به سوریه، در امتداد یک طرح قدیمی در ساختار سیاست خارجی آمریکا قرار دارد؛ طرحی که بیش از یک سال و نیم پیش توسط تام باراک، فرستاده ویژه واشنگتن در امور سوریه و عراق، تدوین شده بود.
بر اساس این گزارش، در این سناریو تلاش شده بود چارچوبی برای همکاری امنیتی میان دمشق و بیروت تعریف شود؛ چارچوبی که در آن، ارتش سوریه در کنار نیروهای لبنانی در روند مقابله با حزبالله و محدودسازی توان نظامی آن نقشآفرینی کند.
با این حال، منابع لبنانی تأکید میکنند این طرح از همان ابتدا با مخالفت جدی مقامات رسمی لبنان مواجه شده است. جوزف عون، رئیسجمهور لبنان در مواضع و مکاتبات خود با واشنگتن، هرگونه الگوی دخالت نظامی یا امنیتی سوریه در خاک لبنان را مغایر با حاکمیت ملی این کشور دانسته و آن را غیرقابل پذیرش توصیف کرده است.
گزارشها حاکی است که این طرح همچنین در داخل ساختار تصمیمگیری آمریکا نیز با مخالفت برخی مشاوران امنیت ملی روبهرو شده و بهطور کامل به مرحله اجرا نرسیده است.
در بخش دیگری از این سناریو، از توافقات امنیتی و نظامی میان دمشق و بیروت سخن گفته شده بود که هدف آن، ایجاد سازوکار مشترک برای کنترل مرزها و کاهش نفوذ حزبالله عنوان شده است. طراحان این ایده تلاش داشتهاند برای دولت جدید سوریه نقشی فعالتر در معادلات منطقهای تعریف کنند.
در همین حال، برخی تحلیلگران لبنانی معتقدند طرحهای اینچنینی بیش از آنکه ماهیت اجرایی داشته باشند، در چارچوب فشارهای سیاسی و آزمون واکنش بازیگران منطقهای قابل ارزیابی هستند.
مارسل بالوکجی، کارشناس نظامی لبنانی در این زمینه میگوید چنین رویکردهایی میتواند تبعات امنیتی گستردهای برای لبنان داشته باشد و در صورت اجرا، زمینهساز تشدید تنشهای داخلی و منطقهای خواهد شد. به گفته او، حساسیت افکار عمومی لبنان نسبت به هرگونه نقشآفرینی مجدد سوریه در این کشور همچنان بسیار بالاست.
در مجموع، همزمانی اظهارات اخیر ترامپ با افشای جزئیات این طرح، بار دیگر بحث درباره آینده ترتیبات امنیتی لبنان و نقش بازیگران منطقهای در پرونده حزبالله را به یکی از محورهای اصلی تحولات غرب آسیا تبدیل کرده است.