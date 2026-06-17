به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، رسانه‌های اسرائیلی از بروز تنش تازه میان بنیامین نتانیاهو و فرماندهان ارشد ارتش این رژیم بر سر پرونده ایران خبر می‌دهند.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون عبری، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه اخیر کابینه امنیتی (کابینت) با انتقاد شدید از انتشار اطلاعات مربوط به یک عملیات لغوشده علیه ایران، ژنرال ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش را مورد بازخواست قرار داده است.

ماجرا به انتشار نامه‌ای از سوی فرمانده نیروی هوایی اسرائیل بازمی‌گردد؛ نامه‌ای که در آن برای نخستین بار جزئیاتی از یک حمله گسترده برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران فاش شد. طبق این روایت، جنگنده‌های اسرائیلی در آستانه اجرای ماموریتی وسیع علیه اهدافی در داخل ایران قرار داشتند، اما در آخرین لحظات دستور توقف عملیات صادر شد.

فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در این پیام تاکید کرده بود که تمامی یگان‌ها در آماده‌باش کامل قرار داشتند و خلبانان تنها ساعتی پیش از آغاز عملیات از لغو ماموریت مطلع شدند.

انتشار این اطلاعات بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای اسرائیل داشت و بار دیگر اختلافات موجود میان کابینه نتانیاهو و بخشی از فرماندهان ارتش را آشکار کرد.

طبق گزارش‌ها، نتانیاهو در نشست کابینت با ابراز خشم از انتشار این جزئیات گفته است افشای چنین اطلاعاتی به انسجام داخلی اسرائیل آسیب زده و این رژیم را در برابر دونالد ترامپ در موقعیت دشواری قرار داده است.

این تنش‌ها در حالی شدت گرفته که طی روزهای اخیر انتقادها از نتانیاهو در پی روند مذاکرات با ایران افزایش یافته است. برخی محافل سیاسی و نظامی اسرائیل معتقدند توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن می‌تواند معادلات مورد نظر تل‌آویو را تحت تاثیر قرار دهد.

همزمان، دونالد ترامپ نیز در اظهاراتی کم‌سابقه از عملکرد نتانیاهو انتقاد کرده و گفته بود برخی اقدامات نظامی اسرائیل می‌توانست روند دستیابی به توافق با ایران را با مشکل مواجه کند.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد شکاف میان رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی درباره نحوه مواجهه با ایران و تحولات دیپلماتیک اخیر، بیش از گذشته آشکار شده است.

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