حمایت گروه هفت از توافق ایران و آمریکا؛ تأکید بر اجرای تفاهم و حفظ امنیت تنگه هرمز

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رهبران گروه هفت روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک از توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده استقبال کرده و خواستار اجرای کامل مفاد آن شدند.

در این بیانیه، توافق تهران و واشنگتن «فرصتی تاریخی» برای حل‌وفصل اختلافات و تقویت ثبات منطقه‌ای توصیف شده است. سران گروه هفت همچنین تأکید کردند که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز باید بدون مانع ادامه یابد و امنیت این گذرگاه راهبردی حفظ شود.

اعضای گروه هفت ضمن اعلام حمایت از دستیابی به یک توافق جامع و پایدار میان ایران و آمریکا، تصریح کردند که این روند می‌تواند به تقویت صلح و امنیت در منطقه منجر شود. آنها همچنین بر نقش نهادهای بین‌المللی و بازیگران منطقه‌ای در پیشبرد مذاکرات و اجرای توافق تأکید کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه، فرانسه و بریتانیا از آمادگی خود برای مشارکت در طرح‌های امنیت دریایی با هدف تسهیل ازسرگیری کامل کشتیرانی در تنگه هرمز خبر دادند. در عین حال، رهبران گروه هفت خواستار توسعه مسیرهای جایگزین انتقال انرژی و کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به این آبراه شدند.

همزمان، «پاسکال کنفاورو» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که موضوع ایجاد زیرساخت‌های جدید برای انتقال نفت و گاز بدون عبور از تنگه هرمز، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای سران گروه هفت بوده است.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه این نشست مدعی شد که تنگه هرمز پس از پایان عملیات مین‌روبی به‌طور کامل بازگشایی خواهد شد. وی همچنین گفت واشنگتن برای حفظ امنیت این مسیر راهبردی به کمک گسترده متحدان خود نیاز ندارد.

گروه هفت در پایان بیانیه خود بر حمایت از ادامه مسیر دیپلماسی و تلاش برای دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا تأکید کرد؛ توافقی که به اعتقاد اعضای این گروه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات در منطقه باشد.

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