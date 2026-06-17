سند محرمانه توافق ایران و آمریکا فاش شد؛ لغو تحریمها و آزادی داراییهای بلوکهشده در دستور کار
یک سند منتسب به یادداشت تفاهم میان ایران و ایالات متحده که توسط رسانههای غربی افشا شده، از تعهد واشنگتن به رفع تدریجی تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران و خودداری از اعمال فشارهای جدید خبر میدهد؛ سندی که در صورت نهایی شدن میتواند نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب شود.
به گزارش ایلنا، یک سند منتسب به تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، که گفته میشود توسط رسانه آمریکایی بلومبرگ افشا شده، حاوی بندهایی درباره توقف درگیریها، رفع تدریجی تحریمها و تعیین چارچوبی برای توافق نهایی میان دو کشور است.
بر اساس مفاد این سند، ایران و آمریکا به همراه متحدان خود متعهد شدهاند جنگ و تنش در تمامی جبههها را بهصورت فوری و نهایی متوقف کنند. همچنین دو طرف در دوره انتقالی از هرگونه اقدام خصمانه یا تهدید علیه یکدیگر خودداری خواهند کرد.
طبق این یادداشت تفاهم، تهران و واشنگتن موظف شدهاند ظرف مدت ۶۰ روز ـ با امکان تمدید ـ برای دستیابی به توافق نهایی مذاکره کنند. در مقابل، آمریکا متعهد میشود بلافاصله پس از امضای سند، محاصره دریایی علیه ایران را لغو کرده و پس از نهایی شدن توافق، نیروهای خود را ظرف ۳۰ روز از منطقه خارج کند.
در بخش دیگری از این سند آمده است که جمهوری اسلامی ایران پس از رفع موانع دریایی، طی ۳۰ روز زمینه ازسرگیری کامل تردد کشتیها را فراهم خواهد کرد. همچنین واشنگتن متعهد شده با همکاری شرکای منطقهای خود در مسیر بازسازی و توسعه اقتصاد ایران مشارکت کند.
بر اساس این سند افشاشده، ایالات متحده موظف خواهد بود تحریمهای اعمالشده علیه ایران را مطابق جدول زمانی مورد توافق لغو کند؛ اقدامی که شامل آزادسازی صادرات نفت ایران و رفع محدودیتهای بانکی مرتبط نیز خواهد شد.
در حوزه هستهای، ایران بار دیگر تأکید کرده است که هرگز به دنبال تولید سلاح هستهای نخواهد رفت. در عین حال، موضوع مواد غنیشده و سایر پروندههای مرتبط با برنامه هستهای قرار است در مذاکرات توافق نهایی بررسی شود. تا زمان دستیابی به توافق جامع، وضعیت کنونی برنامه هستهای ایران حفظ خواهد شد و آمریکا نیز از اعمال تحریمهای جدید یا افزایش حضور نظامی خود در منطقه خودداری میکند.
این سند همچنین از تعهد آمریکا برای آزادسازی داراییها و منابع مالی بلوکهشده ایران در مرحله نخست اجرای توافق خبر میدهد؛ موضوعی که سالها یکی از مطالبات اصلی تهران بوده است.
طبق مفاد تفاهمنامه، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی بلافاصله پس از دریافت تضمینهای متقابل درباره اجرای بندهای کلیدی آغاز خواهد شد.
در پایان نیز تصریح شده است که توافق نهایی میان ایران و آمریکا با تصویب یک قطعنامه الزامآور در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از پشتوانه حقوقی و مشروعیت بینالمللی برخوردار خواهد شد و بهعنوان چارچوبی پایدار برای حلوفصل اختلافات میان طرفین به رسمیت شناخته میشود.