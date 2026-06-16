روسیه از کنترل بر یک شهرک دیگر در اوکراین خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز -سه شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل یک شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفته است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهایش روستای «نووی دونباس» را که در حدود ۱۸ کیلومتری (۱۱ مایلی) شمال شهر پوکروفسک واقع شده است، تصرف کردند.

از سوی دیگر ستاد کل اوکراین اوایل امروز اعلام کرد که نیروهایش ۲۵ حمله روسیه را در نزدیکی ۱۴ شهرک در جبهه پوکروفسک، از جمله نووی دونباس، دفع کرده‌اند.

با این حال، مقامات اوکراینی هنوز در مورد گزارش روسیه درباره به دست گرفتن کنترل نووی دونباس اظهار نظری نکرده‌اند.

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